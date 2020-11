Van Hooijdonk over dubbele ontmoeting met idool Maradona: ‘Als kind een aai over de bol, als voetballer een knuffel’

Zege Real op Inter na oliedomme actie Vidal, geen fout titelhou­der Bayern

25 november Real Madrid doet in groep B van de Champions League weer volop mee. De Spaanse kampioen versloeg Internazionale in Milaan met 2-0. Daardoor hebben de Madrilenen hun kansen op een ticket voor de achtste finales aanzienlijk vergroot. Inter daarentegen moet zich als hekkensluiter in de poule gaan richten op de derde plek, goed voor deelname aan de Europa League na de winterstop.