Van Hooijdonk: ‘Haaland moet zich twee keer zo hard bewijzen omdat hij geen sierlijke Braziliaan is’

Erling Braut Haaland lijkt niet te stoppen. De 20-jarige spits maakte er dinsdagavond twee in de Champions League tegen Club Brugge en zaterdag komt in de Bundesliga nummer zeventien FC Köln op bezoek. Deze maand maakte hij Haaland negen doelpunten in vier wedstrijden. De Noor schoot dinsdag ook nog het record van Ruud van Nistelrooy aan diggelen. Hoe goed wordt de boomlange spits?

Spitsen herkennen elkaars kwaliteiten en daarom is het aan Roy Makaay, Pierre van Hooijdonk en Youri Mulder om te beoordelen hoe goed Haaland gaat worden. De oud-spitsen maakten bij elkaar opgeteld 583 doelpunten en hebben dus kennis genoeg om de 20-jarige te beoordelen.

Oud Schalke 04-spits Youri Mulder is onder de indruk van het Torinstinct van de Noor, maar ziet dat dit pas op ‘late’ leeftijd is gekomen: ,,Ik heb wel eens mensen uit Noorwegen gesproken en die vertelden dat er niet veel verwacht werd van Haaland. In zijn puberjaren was hij bijvoorbeeld nog niet zo ver als Moukoko, de zestienjarige die dit weekend debuteerde bij Dortmund.”

,,Haaland begon pas echt door te breken toen hij een mannenlichaam kreeg. Zijn snelheid, fysieke kracht en agressiviteit kwamen toen pas tot zijn recht. In principe was hij een ‘laatbloeier’, ook al is dat gek om te horen over een spits die net twintig is”, vertelt Mulder. Oud-Feyenoorder Van Hooijdonk: ,,Op dit moment is hij twintig, maar zijn lichaam lijkt op iemand van 25.’’

Volledig scherm Haaland maakte zijn eerste Champions league hattrick tegen RC Genk vorig jaar in de 6-2 gewonnen wedstrijd. © REUTERS

De voetbalwereld maakte kennis met de spits tijdens de Champions League van vorig jaar. In de groepsfase met Liverpool, Napoli en RC Genk scoorde hij op negentienjarige leeftijd acht keer. In eerste instantie was de boomlange spits een bijzondere verschijning. Met zijn 1 meter 94 oogde hij wat lomp.

Van Hooijdonk weet hoe het gaat in Nederland: ,,Wij kijken eerst of een speler wel een mooie techniek heeft. Dat heeft Haaland niet, maar zijn statistieken waren onvoorstelbaar. Hij moet zich twee keer zo hard bewijzen omdat hij bijvoorbeeld geen sierlijke Braziliaanse spits is, maar een lange Noor. Haaland moest er twee keer zoveel inschieten om mensen te overtuigen, het mooie is dat hij nu een lange neus trekt. Er zijn spitsen die behendiger zijn, maar die zijn niet zo dodelijk effectief.”

Ook oud-Bayern München-spits Roy Makaay zag meteen dat Noor bijzonder was: ,,Op jonge leeftijd zoveel scoren is bizar. Sommige spitsen hebben soms eens een ‘lucky’, maar aan de manier van afmaken zag je dat Haaland geen eendagsvlieg was. Hij is de beste jonge nummer negen van de wereld.”

Record

De spits schoot dinsdagavond het record van Ruud van Nistelrooy uit de boeken. Hij had slechts twaalf wedstrijden nodig om zijn eerste vijftien Champions League-doelpunten te maken. Van Nistelrooy had jarenlang dit record vast met negentien wedstrijden. De oud-spitsen zien Haaland het aantal Champions League-goals van Van Nistelrooy (56) makkelijk inhalen.

Makaay: ,,Die jongen heeft zoveel kwaliteit en gaat nog vaak scoren. Hij maakt voor de goal de juiste keuzes, bij elke kans kijkt hij goed welke manier van afronden nodig is. Daarnaast is hij goed kritisch op zichzelf, een belangrijke eigenschap.” Ook Mulder is lovend: ,,Hij heeft een geweldige drive om te scoren, hij lijkt net zo bezeten zoals Wout Weghorst alleen dan beter. En zijn grootste kwaliteit is dat hij een Zlatan-achtig zelfvertrouwen heeft. Dat zie je op het veld en in zijn interviews.”

Toekomst

Het is de vraag of Haaland ook de CL-cijfers van Messi en Ronaldo gaat inhalen (114 en 128 goals). Als de Noor zijn hele carrière deze statistieken blijft houden, moeten de spelers er rekening mee houden. Mulder is iets terughoudender: ,,Het gaat nu hartstikke goed, maar het is afwachten wat Haaland in de toekomst gaat doen. Blessures en verkeerde transferkeuzes kunnen roet in het eten gooien.”

Roy Makaay is nieuwsgierig: ,,Dat hij veel gaat scoren weten we zeker. Maar hij zit nu goed op zijn plek bij Dortmund, het team bedient hem in zijn kracht. Hierna moet hij naar een club waar dit ook het geval zal zijn.” Van Hooijdonk ziet eveneens dat een goed team belangrijk is voor Haaland: ,,Als dat gebeurt, zie ik hem wel richting de 128 goals van Ronaldo gaan. Maar die blijft nog wel even voetballen, hoor!”

Het maakt de oud-doelpuntenmakers niet veel uit welke club dat moet worden. Mulder doet wel een gokje: ,,Het zou me niet verbazen als Bayern München toeslaat bij de concurrent, daar hebben ze wel een handje van.” Makaay ziet dat positief in voor Bayern: ,,Op dit moment is Lewandowski dé beste spits van de wereld, maar in potentie is hij zeker net zo goed.” Van Hooijdonk: ,,We moeten afwachten hoe het loopt, maar het wordt zeker genieten.”

Volledig scherm Roy Makaay :,,Op dit moment is Lewandowski dé beste spits van de wereld, maar in potentie is Haaland zeker net zo goed.” © EPA