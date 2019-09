Van Holsbeeck verdacht van witwaspraktijken en valsheid in geschrifte

Jetze Plat ‘Ik heb vaak niet eens door dat ik word bekeken’

19:38 Hij is de regerend wereldkampioen in drie onderdelen: triatlon, en handbiken op de weg en in de tijdrit. Dit weekeinde verdedigt Jetze Plat zijn handbiketitels bij de WK in Emmen. ,,Ik haal alles uit mijn lichaam.’'