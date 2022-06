Van Hesselink tot Zirkzee: deze tien Nederlanders gingen Gravenberch voor bij Bayern München

Willem Hesselink (1902-1906)

De eerste Nederlander die ooit bij Bayern München speelde was Willem Hesselink. Twee jaar na de oprichting van de club ging hij daar in 1902 voetballen. Dat kwam puur omdat hij in München ging studeren en zich aanmeldde bij de plaatselijke voetbalclub. Binnen een jaar was hij er speler, trainer en voorzitter. Het ledenaantal groeide enorm en hij legde de basis voor de jeugdopleiding.



In januari 1906 keerde hij terug naar Vitesse, waar hij nog tot 1919 speelde. Hesselink kon niet alleen voetballen. Hij was ook een befaamd atleet en werd nationaal kampioen verspringen en touwtrekken. Hesselink overleed in 1973 op 95-jarige leeftijd in Bennekom.

Martin Jol (1978-1979)

Al op 17-jarige leeftijd trok Martin Jol als talent van FC Den Haag de aandacht van Feyenoord, dat de gevraagde transfersom van 150.000 gulden te hoog vond en ook Ajax toonde in die tijd interesse. Het goede spel van Jol zorgden ervoor dat hij de club liefst 650.000 gulden opleverde toen hij in 1978 naar Bayern München vertrok. Zijn belangrijkste bijdrage was in de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff, die Ajax met 0-8 verloor. Door een conflict met trainer Gyula Lorant vertrok Jol al na één jaar weer uit Duitsland, waarna hij nog voor FC Twente, West Bromwich Albion, Coventry City en opnieuw FC Den Haag speelde.

Volledig scherm Martin Jol. © VI IMAGES

Jan Wouters (1991-1994)

In de jaren tachtig diende Jan Wouters zich bij FC Utrecht aan als een interessante speler en na zes jaar vertrok hij naar Ajax. Daar won de bikkelharde middenvelder (70 interlands) en Europees kampioen van 1988 onder meer de Europa Cup II en de UEFA Cup, waarna hij in 1992 overstapte naar Bayern München. In Duitsland was Wouters twee jaar een gewaardeerde kracht en hij won de landstitel, nadat in zijn eerste seizoen Werder Bremen nog nipt kampioen was geworden. Wouters speelde 76 duels voor Bayern, vaak op een middenveld met Mehmet Scholl, Christian Ziege, Olaf Thon, Markus Schupp en Lothar Matthäus.

Volledig scherm Jan Wouters in actie namens Bayern in 1993. © ANP

Raymond Victoria (1991-1993)

Als jeugdspeler van Feyenoord werd Raymond Victoria door de buitenwereld gezien als een groot talent. Hij brak er alleen nooit helemaal door en dus vertrok hij in 1991 naar het grote Bayern München. Het verblijf daar werd ook geen al te groot succes. Victoria speelde 49 duels voor de club, maar wel allemaal in de beloftenploeg in de Oberliga Bayern. Daar speelde hij nog wel samen met Dietmar Hamann en Markus Babbel, die tot 59 en 50 interlands voor Duitsland kwamen. Nadat zijn grote doorbraak lang was uitgebleven werd Victoria nog wel een gewaardeerde kracht bij De Graafschap (vijf seizoenen) en Willem II (acht seizoenen), waarmee hij zelfs nog Champions League speelde.

Roy Makaay (2003-2007)

Roy Makaay kwam in augustus 2003 als grote meneer binnen bij Bayern. De spits uit Wijchen was in 2000 al kampioen van Spanje geworden met Deportivo La Coruña en won in zijn vierde seizoen in Galicië de Gouden Schoen met 29 goals in La Liga. Bij Bayern bleef Makaay ook uit alle hoeken en gaten scoren, vaak op momenten dat niemand het aan zag komen. Das Phantom vertrok na 102 goals in 178 duels en twee Duitse dubbels in 2007 naar Feyenoord, waar hij nog tot 50 goals in 101 duels kwam.

Volledig scherm Roy Makaay met Zé Roberto na zijn hattrick tegen Ajax (4-0) op 28 september 2004. © ANP

Mark van Bommel (2006-2011)

Mark van Bommel kwam in de zomer van 2006 voor slechts 6 miljoen euro binnen bij Bayern, nadat hij het seizoen daarvoor 38 duels voor FC Barcelona had gespeeld en daar La Liga en de Champions League had gewonnen. Van Bommel maakte plaats voor Xavi en Andrés Iniesta, maar werd bij Bayern al snel de grote meneer op het middenveld. Hij was in 187 wedstrijden goed voor 16 goals, 21 assists, 43 gele kaarten en Duitse dubbels in 2008 en 2010. Na de verloren Champions League-finale tegen Inter werd zijn relatie met coach Louis van Gaal minder en in januari 2011 verkaste Van Bommel naar AC Milan, om daar zijn achtste landstitel binnen te slepen.

Volledig scherm Mark van Bommel trakteert Louis van Gaal op een bierdouche na het kampioenschap in 2010. © REUTERS

Edson Braafheid (2009-2011)

Het ging de jonge Edson Braafheid na zijn debuut bij FC Utrecht voor de wind. Van talent werd hij sterkhouder en vervolgens trok het ambitieuze FC Twente hem aan. Braafheid werd daar international en vervolgens haalde Louis van Gaal hem naar Bayern München. Basisspeler werd hij niet met Philipp Lahm, Danijel Pranjic, Diego Contento en een piepjonge David Alaba als concurrenten op linksback, maar hij kwam toch nog tot 19 duels. Via Celtic, Hoffenheim, Lazio en FC Utrecht besloot hij zijn loopbaan in 2020 bij het Amerikaanse Austin Bold.

Arjen Robben (2009-2019)

Zonder twijfel de meest succesvolle Nederlander bij Bayern. Hij kwam in 2009 voor 25 miljoen euro van Real Madrid en vertrok tien jaar later na 309 duels, 144 goals, 101 assists en twintig prijzen, ondanks vele spierblessures in zijn pezige sprintersbenen waarmee hij vele Bundesliga-backs dronken speelde. Robben bleef na zijn voetbalpensioen nog een jaartje in München wonen, waar het toch weer begon te kriebelen. Na zeven potjes voor zijn jeugdliefde FC Groningen besloot Robben in de zomer van 2021 dan toch echt te stoppen, met pijn in het grote sporthart van de linkspoot die altijd de strijd met zijn eigen lichaam moest aangaan.

Volledig scherm Arjen Robben maakte in 2013 de winnende goal voor Bayern in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund op Wembley. © Pim Ras Fotografie

Boy Deul (2010-2012)

Net als Raymond Victoria kwam Boy Deul niet tot een wedstrijd in de hoofdmacht, maar in Bayern II draaide hij twee seizoenen mee nadat Andries Jonker zijn naam had laten vallen bij de club. Hij kwam tot zeven goals en vijf assists in 43 wedstrijden. Op 26 januari 2011 zag hij vanaf de bank hoe Bayern met 0-4 won bij Alemannia Aachen voor een plek in de halve finales van de DFB-Pokal, maar verder dan dat kwam Deul niet. De 34-jarige aanvaller uit Amsterdam was dit seizoen basiskracht bij het gepromoveerde FC Volendam, maar de club gaat niet met hem verder.

Joshua Zirkzee (2017-heden)

Nu Robert Lewandowski de clubleiding duidelijk heeft laten weten te willen vertrekken uit München ondanks een doorlopend contract tot 2023, zou het goed kunnen dat Joshua Zirkzee komend seizoen een grotere rol gaat spelen bij Der Rekordmeister. De 21-jarige spits uit Schiedam kwam in 2017 over uit de jeugdopleiding van Feyenoord en moest lang geduld hebben, maar liet eind 2019 al zien dat hij aan korte invalbeurtjes al genoeg heeft om te scoren. De teller bij Bayern stokte echter op vier goals in zeventien duels met voornamelijk korte invalbeurten. Afgelopen seizoen scoorde Zirkzee 18 keer in 47 duels op huurbasis voor Anderlecht.