Van Hecke door Brighton verhuurd aan Heerenveen

Vorige week dinsdag nam Van Hecke afscheid van NAC nadat de Bredase club een akkoord had bereikt met de Premier League-club over een transfersom van naar verluidt 2,5 miljoen euro, exclusief bonussen. Lange tijd was het de bedoeling dat de centrale verdediger, die geen rugnummer had gekregen bij NAC en schitterde door afwezigheid bij het eerste competitieduel tegen Jong AZ, aan FC Utrecht zou worden verhuurd.

De stormachtige entree de afgelopen weken van het eigen talent Tommy St. Jago heeft FC Utrecht echter aan het denken gezet. Om de ontwikkeling van St. Jago niet te dwarsbomen, hebben de Domstedelingen er uiteindelijk voor gekozen om af te zien van de huurconstructie met Brighton & Hove Albion en Van Hecke te laten lopen.

Officieel

Eind vorige week is sc Heerenveen ingesprongen op de veranderende omstandigheden rond de Zeeuw die te allen tijde via Brighton in de eredivisie gestald zou worden. Deze week hebben de Friezen doorgepakt en de huurconstructie met Van Hecke afgerond. Naast Van Hecke presenteert de club begin volgende week ook de Poolse verdediger Pawel Bochniewicz.

Tot aan vandaag hebben NAC en Brighton de opzienbarende transfer, de mandekker heeft welgeteld zestien profwedstrijden in de benen, nog steeds niet officieel bekendgemaakt. Daar is het immer wachten op ondanks dat hij in tweevoud medisch gekeurd is. Wel heeft NAC met de Beniner international Moïse Adiléhou ondertussen een opvolger voor Van Hecke in huis gehaald.

Volledig scherm Jan Paul van Hecke. © BSR/SOCCRATES