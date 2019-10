Van Gerwen zeker van halve finale na zege op Smith

Rosario: we raakten ons hoofd kwijt

0:15 Pablo Rosario vond dat PSV de nederlaag tegen FC Utrecht (3-0) zaterdag aan zichzelf te wijten had. ,,We raakten ons hoofd kwijt. We liepen overal, terwijl je op dat moment juist compact moet spelen en er alles aan moet doen om tegentreffers te voorkomen”, doelde de aanvoerder op de fase na de rode kaart van Nick Viergever halverwege de tweede helft.