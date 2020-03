Van Gerwen wint nipt van laagvlieger op UK Open

Roest wint voor eerste keer in zijn carrière de wereldbe­ker

16:54 Patrick Roest heeft voor de eerste keer in zijn carrière de wereldbeker op de lange afstanden veroverd. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma bleef in een persoonlijk gevecht met zijn naaste belager Danila Semerikov fier overeind. In een goed opgebouwde rit reed hij in het tweede deel gestaag weg bij de Rus. Roest finishte in een tijd van 6.11,15.