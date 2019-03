Van Gerwen wint European Darts Open na ninedarter in halve finale

De Ligt: We hadden tot het einde geconcen­treerd moeten blijven

23:10 Matthijs de Ligt vierde zondag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal. Volgens de verdediger was het echter lekkerder geweest als Oranje ook een punt had overgehouden aan het duel in Amsterdam. ,,We hadden tot het einde geconcentreerd moeten blijven. Dit is heel zonde”, zei hij bij de NOS over de late 2-3 van Nico Schulz.