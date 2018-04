Van Gerwen wint eindelijk weer eens in tweede partij Manchester

Van Gerwen was de avond in Manchester begonnen met een gelijkspel tegen de Noord-Ier Daryl Gurney: 6-6. De Brabander wist met winst in de laatste leg zijn derde nederlaag op rij te voorkomen. Van Gerwen kreeg vorige week in Rotterdam twee verliespartijen te verwerken. Eerst verloor hij in een vol Ahoy van de Schot Peter Wright en een avond later moest hij ook buigen voor Raymond van Barneveld.