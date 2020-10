Van Gerwen weer snel uitgeschakeld, Van Duijvenbode wel door op EK darts

Beugels­dijk blijft gewoon naar Albert Heijn gaan: ‘Het ging mij puur om het principe’

15:42 Tom Beugelsdijk verloor vandaag de rechtszaak die hij had aangespannen tegen Albert Heijn. De supermarkt had zijn beeltenis ingezet voor het maken van extra reclame voor een spaaractie. Maar van teleurstelling is bij de 30-jarige Sparta-verdediger geen sprake. ,,Nee, joh. We gaan gewoon weer lekker voetballen.”