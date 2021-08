Van Gerwen vliegt er in openingsronde al uit, ook Van Barneveld snel klaar

Video Wright verslaat titelverde­di­ger Van den Bergh in finale World Matchplay

25 juli Peter Wright heeft de World Matchplay gewonnen. De 51-jarige darter uit Schotland was in de finale met 18-9 te sterk voor de Belgische titelverdediger Dimitri van den Bergh. Voor Wright is het zijn eerste titel op de World Matchplay, het grote PDC-televisietoernooi dat in 2015 en 2016 door Michael van Gerwen werd gewonnen.