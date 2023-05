Van Gerwen verslaat Smith in halve finale

Voetbalpod­cast | 'Het is een sterke beslissing van Ruud van Nistel­rooij’

Ineens was daar het bericht uit Eindhoven: Ruud van Nistelrooij vertrekt bij PSV met onmiddellijke ingang. Dat had ook de directie van de club niet zien aankomen. Etienne Verhoeff neemt de crisis in Eindhoven door met Maarten Wijffels.