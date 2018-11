Van Gerwen verrast door nieuws van Barney

Over het feit dat hij de laatste paar toernooien niet wist te winnen, maakt Mighty Mike zich weinig zorgen. ,,Het valt nu een paar keer niet mijn kant op. Een paar procentjes, daar gaat het om. Dat komt wel weer goed.” MVG verloor afgelopen weekeinde in de halve finale van de Grand Slam of Darts van Gary Anderson, die op zijn beurt in de finale onderuit ging tegen Gerwyn Price. ,,Dat zie je vaker”, aldus Van Gerwen. ,,Als ze van mij gewonnen hebben, winnen ze het toernooi niet. Dat is dan toch zonde, want zo vaak win je niet van mij.”