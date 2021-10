Van Gerwen verpulvert Wade en bereikt met overmacht kwartfinale EK

Dit is nog niet het jaar van Michael van Gerwen, maar de Brabander is ervan overtuigd de knop om te zetten, op jacht naar zijn vierde wereldtitel. De gretigheid zit in zijn spel dat hij het EK Darts in Salzburg laat zien. Mighty Mike had in de eerste ronde weinig moeite met de Kroaat Boris Krcmar. Een dag later zette hij zijn goede vorm door.