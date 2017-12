Van Gerwen uitstekend begonnen aan WK darts

Door Pim Bijl



Met een handdruk en een omhelzing eindigde het Nederlandse onderonsje tussen Van Gerwen en Kist. Tevreden wandelde hij het podium af. Vorig jaar stuurde hij Kim Viljanen met 3-0 terug naar Finland, nu moest Van Gerwen in de eerste ronde wel één set afstaan. Maar dat zal hem niet dwarszitten.

Van zenuwen was sowieso al weinig te merken met een eerste beurt van 180. Hij won die eerste set met 3-0 en kon de coulissen opzoeken voor een korte pauze na een fraaie finish op 141. In de tweede set zette Kist hem flink onder druk, won zijn eerste leg, maar uiteindelijk trok Van Gerwen aan het langste eind. De opluchting bij Van Gerwen op het gezicht was bewijs dat het even close was geweest.

Vierde set

De vierde set was wel voor Kist. Het is voor de man uit Vroomshoop, dit seizoen vaak geblesseerd, de beloning voor zijn goede spel. Kist werd in 2012 wereldkampioen bij de ernstig verzwakte bond BDO, maar is bij de PDC nog op zoek naar een uithaal op het belangrijkste toernooi van het jaar. Nog nooit kwam hij verder dan de tweede ronde en ook nu haalde hij de kerst niet als WK-deelnemer. Tegen Van Gerwen toonde hij aan dat hij het in de toekomst verder kan schoppen. Maar dan moet het eerst meezitten bij de loting.

Even had Van Gerwen het dus lastig. Dat zo’n eerste ronde soms verdraaid moeilijk kan zijn, wist Van Gerwen. Destijds was het de totaal onbekende Duitse qualifier René Eidams die hem tot het uiterste dreef op zijn openingsdag. Eidams knokt zich terug in de partij en liet de Nederland zelfs flink zweten in de beslissende vijfde set. Zo ver liet Van Gerwen, die tot een gemiddelde van 107,4 met drie pijlen kwam (tegen 100 voor Kist), het dit keer niet komen.

,,Om op het toernooi terug te komen en dan meteen zo'n wedstrijd neer te zetten, daar hoop je op", zei de titelverdediger tegen RTL7. ,,Ik denk dat het een fantastische wedstrijd was. Ik heb Christian in tijden niet zo goed zien gooien. Hij zette me goed onder druk, maar ik heb gewonnen. En om zo te beginnen is altijd lekker. Dat geeft zelfvertrouwen.''

Nederland

Van Gerwen vliegt morgen alweer naar Nederland. Na een aantal rustige dagen in zijn huis in Vlijmen hoeft hij zich pas op 22 december in Londen te melden voor de tweede ronde op 22 december. Tegenstander is dan de Engelsman James Wilson die de Pool Krzysztof Ratajski met 3-1 versloeg.

Uitslagen eerste ronde van vandaag op het WK (best of 5 sets)

Price (Wal, 16) - Evetts (Eng) 3-0

Van Gerwen (Ned, 1) - Kist (Ned) 3-1

Beaton (Eng, 25) - O'Connor (Ier) 3-1

Wilson (Eng, 32) - Ratajski (Pol) 3-1

