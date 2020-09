Van Gerwen uitgeschakeld in Premier League na nieuw pak slaag

Van Gerwen wilde na afloop niet spreken van een afgang. ,,Dit was een wedstrijd op zich. Ik was te veel bezig met de andere partijen. Wat er allemaal mogelijk was voor mij bij uitslag dit of uitslag dat. En dat had ik niet moeten doen. Ik wist bijvoorbeeld dat ik me zou plaatsen als ik met 8-3 van Daryl zou winnen. Maar ik had me gewoon moeten focussen op het winnen van mijn eigen partij. Er stond al genoeg druk op de ketel en ik kwam uit een moeilijke positie. Dan moet dat het doel zijn. Maar ik heb me laten afleiden door alle mogelijke uitkomsten. Dat kan ik mezelf wel verwijten.”

Met een eindtotaal van 17 punten en een legsaldo van -4 kon Van Gerwen niet meer bij de beste vier eindigen. Het is voor het eerst dat Van Gerwen zich niet weet te plaatsen voor de Final Four. Hij doet sinds 2013 mee aan de Premier League, eindigde telkens als eerste in de groepsfase en haalde tot dusverre altijd de finale. Vijf keer won hij de eindstrijd - waaronder de laatste vier jaar - en twee keer greep hij net naast de eindzege.



Van Gerwen gebruikt sinds het begin van dit jaar nieuwe pijlen, maar behaalde daar ook goede resultaten mee. Daarnaast presteren alle deelnemers aan de Premier League beter sinds er geen publiek in de zaal is vanwege het coronavirus, maar bij Van Gerwen is de vooruitgang het minst. Bij Glenn Durrant, die de groepsfase van de Premier League als nummer 1 afsloot, is dat verschil het grootst.



Op de vraag of er iets bijzonders met hem aan de hand is, antwoordde Van Gerwen ontkennend. ,,Nee, helemaal niet. Normaal zit ik niet in zo’n situatie, dus het was voor mij ook anders dan anders. En daar ben ik niet goed mee omgegaan.”