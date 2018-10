Van Gerwen treft Wright in finale World Grand Prix

Michael van Gerwen was tegen de Noord-Ierse Gurney weer ouderwets op dreef. De sloopkogel uit Vlijmen denderde over zijn tegenstander heen en stond binnen no-time op 3-0. In de vierde set haperde de automatische piloot van Van Gerwen even waarna Gurney op 3-1 kwam. In de vierde set trok Van Gerwen de partij alsnog naar zich toe.

Comeback

Eerder op de avond won Peter Wright zijn halve finale. Wright was het beu. Het ging in de media alleen maar over Gary Anderson en Michael van Gerwen bij de World Grand Prix in Dublin. ,,Alsof er geen anderen meedoen", zei de Schotse darter geïrriteerd. ,,Ik zie jullie in de finale wel." Het leek grootspraak te zijn van Wright, want na drie sets stond hij 3-0 achter tegen Mensur Suljovic. De Oostenrijker had nauwelijks moeite met zijn Schotse opponent en leek regelrecht op de finale af te stevenen.



Na de 3-0 startte Wright echter een comeback die zijn weerga niet kende. Suljovic kreeg 3-1, 3-2 én 3-3 te verwerken. De 4-3? Jawel, ook die. Peter Wright maakte zijn belofte waar en staat morgen in de finale van de World Grand Prix. Tegen Michael van Gerwen.