Van Gerwen treft Cross, Klaasen in kwartfinale tegen Gurney

van Gerwen haalde zonder problemen de laatste acht van de UK Open in Minehead bereikt. De Nederlander rekende in de achtste finales af met James Wade: 10-4. Een mooie opsteker voor Van Gerwen, want eerder op de dag had hij alle moeite van de wereld met Jason Lowe. Van Gerwen won slechts met 10-9 van de nummer 100 van de wereld. Een ronde eerder schakelde de man uit Vlijmen nog titelverdediger Nathan Aspinall met 10-8 uit. Tegen Wade had Van Gerwen het een stuk makkelijker. De Brit won weliswaar de openingsleg, daarna liep Van Gerwen al snel uit tot 5-1. Die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. ‘Mighty Mike’ noteerde met 108,3 per drie pijlen een uitstekend gemiddelde.



Met Jelle Klaasen staat er een tweede Nederlander in de kwartfinales van de UK Open. De 35-jarige Nederlander was met een 93,0-gemiddelde in een spannende partij de Schot Gary Anderson de baas: 10-9.



Ook Daryl Gurney, Rob Cross, Dimitri van den Bergh, Gerwyn Price, Jamie Hughes en Jonny Clayton bereikten de laatste acht. Clayton gooide in zijn partij tegen Chris Dobey een negendarter. Zondag staat de finaledag op het programma.