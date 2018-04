Van Gerwen tegen Van Barneveld in Ahoy

De Premier League Darts maakte vanavond het speelschema bekend voor beide avonden in Rotterdam.



Eerst wordt op woensdag 18 april ronde vijf ingehaald die eind februari werd afgelast na hevige sneeuwval in het Engelse Exceter. De volgende dag staat de 'reguliere' avond in Ahoy op het programma. Die avond is al enkele weken uitverkocht. Voor woensdagavond is nog een 'handvol' kaarten beschikbaar.