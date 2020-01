Van Gerwen start tegen Clayton in jacht op zesde Masters-titel op rij

Voor Ihattaren is veel veranderd: ‘Ik sta niet stil bij hoe snel alles nu gaat’

9:31 Mohamed Ihattaren is nog altijd pas 17. Toch start voor het PSV-talent alweer een volgende fase in zijn profloopbaan. Vandaag trapt hij in Qatar tegen Club Brugge (oefenduel) een jaar op gang, waarin onder meer een debuut in Oranje gloort.