Van Gerwen stapt voor het eerst in loopbaan over naar andere pijlen

Van Gerwen moest op nieuwjaarsdag in de finale van het WK zijn meerdere erkennen in de Schot Peter Wright, die met 7-3 won. De onttroonde wereldkampioen vertelde na zijn nederlaag al dat hij eerst nog wat verplichtingen in Engeland had en daarna mogelijk even op vakantie gaat. Op donderdag 6 februari begint de Premier League of Darts in Aberdeen.