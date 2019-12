Van Gerwen staat opnieuw geen set af en gaat fluitend naar kwartfinale WK

Michael van Gerwen heeft in de vierde ronde van het WK darts kinderlijk eenvoudig afgerekend met Stephen Bunting. De 30-jarige Nederlander won in krap drie kwartier met 4-0 en krijgt zondag in de kwartfinale te maken met de winnaar van het duel van zaterdag tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas.

Van Gerwen schoot met een break uit de startblokken tegen Bunting, die van geluk mocht spreken dat Mighty Mike slechts een van zijn eerste zes pijlen op een dubbel raakte. De als zeventiende geplaatste Engelsman slaagde er aanvankelijk in om daarvan te profiteren, maar in de vijfde en beslissende leg greep Van Gerwen alsnog de eerste set door Bunting opnieuw te verrassen in zijn eigen leg.

Verzet gebroken

Daarmee leek het verzet van The Bullet direct gebroken. Van Gerwen, die eerder al afrekende met landgenoot Jelle Klaasen (3-1) en de pijlsnelle Ricky Evans (4-0), walste in het vervolg over zijn arme tegenstander heen. De Vlijmenaar stond in de tweede set geen leg af, mede doordat Bunting opzichtig schutterde op de dubbels.

Ook de derde set leverde bar weinig problemen op voor de drievoudig wereldkampioen, ondanks een knappe 138-finish van Bunting. Van Gerwen bleef geconcentreerd gooien en toonde de verhoudingen in de vierde en laatste set nog maar eens aan met een elfdarter in de eerste leg. De nummer één van de wereld sloot de partij in iets minder dan 45 minuten uiteindelijk af met een gemiddelde van 104.09.

De Zwaan

In zijn weg naar de finale neemt Van Gerwen het zondag op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Beaton en Labanauskas. De enige andere overgebleven Nederlander in het toernooi, Jeffrey de Zwaan, komt zaterdag in actie in de vierde ronde. De darter uit Rijswijk speelt in de eerste partij van de avondsessie tegen de als zevende geplaatste Peter Wright.

