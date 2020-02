Van Gerwen slacht Gurney in Premier League

Van Gerwen domineerde in de laatste partij van de tweede speelronde vanaf het begin. De drievoudig wereldkampioen liep al snel uit naar een 6-0 voorsprong tegen Gurney en stelde op die manier een punt veilig. Gurney wist vervolgens nog wel een leg te winnen, maar daarna besliste ‘Mighty Mike’ de partij: 7-1.



Gurney gooide met een gemiddelde per beurt van ruim 94 helemaal niet slecht, maar hij was niet opgewassen tegen de scorende power van Van Gerwen, die tot een gemiddelde per beurt kwam van meer dan 105. Tel daarbij op een finishpercentage van zestig procent en het is duidelijk dat er in Nottingham weinig te doen was aan 'MVG’.



Van Gerwen jaagt op zijn zesde eindzege in de Premier League. Hij was eerder de beste in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019.



Fallon Sherrock speelde eerder op de avond in Nottingham, bij haar debuut in de Premier League, met 6-6 gelijk tegen Glen Durrant. Lees hier meer.