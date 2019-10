Van Gerwen overtuigend naar finale World Grand Prix

In de kwartfinale in Dublin had Van Gerwen het nog lastig tegen Mervyn King (3-1), maar een dag later liet de Nederlander zien waarom hij niet voor niets de nummer één van de wereld is. Van Gerwen won de eerste set van Dobey, waarna de Engelsman in de tweede set een verrassende 0-2 voorsprong nam. Van Gerwen vocht zich terug en met een indrukwekkende 156-finish pakte hij ook de tweede set.