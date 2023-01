Van Gerwen over woordenwisseling met Van den Bergh: ‘Slappe hap!’

WK darts Michael van Gerwen: ‘Ook ik heb een bijsluiter, maar wie mij kent weet dat ik een hart van goud heb’

Michael van Gerwen zei het met trots na zijn veegpartij (5-0) in de kwartfinale tegen Chris Dobey van zondagavond. ,,Van de zogenoemde Big Three (Price, Wright, Van Gerwen, red.) is er nog maar eentje over en dat ben ik. En ook degene die ik voor het toernooi de grootste outsider noemde, zit er ook nog in: Michael Smith.”

2 januari