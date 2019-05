Van Gerwen over nieuwe partner voor wereldbeker: ‘Zuur voor Barney’

Afgelopen weekend had Mighty Mike het er bij de Players Championships in Barnsley uitgebreid over met Van Barneveld, die op de wereldranglijst is weggezakt. Wattimena staat als beste tweede Nederlander 23ste, Barney 29ste. ,,Natuurlijk wenst Raymond ons in Hamburg het allerbeste, maar ik merk in alles aan hem dat hij een winnaar is. Hij wil erbij zijn, simpel zat.”