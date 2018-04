Van Gerwen opnieuw de sterkste in German Grand Prix

Sadiq Umar zet WK-ambities kracht bij

2 april Het is voor hem te hopen dat de Nigeriaanse bondcoach een zenderpakket heeft waarmee hij de eredivisie kan volgen. Want al is het maar als pinchhitter, Sadiq Umar heeft steeds meer recht van spreken als het gaat om een uitverkiezing voor het WK in Rusland deze zomer.