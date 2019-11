Van Gerwen ook in derde groepsduel moeiteloos naar winst

De overwinning van Van Gerwen was er eentje voor de statistieken, want hij was na twee zeges al geplaatst voor de tweede ronde van het prestigieuze toernooi in het Engelse Wolverhampton. Maar het leken wel statistieken te worden waar nog lang over nagepraat zou worden. Bij een 3-0 stand had ‘Mighty Mike’ namelijk een astronomisch gemiddelde over drie pijlen: 121,86.