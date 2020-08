Van Gerwen onderuit, Wright gooit zijn eerste tv-negendarter

Eerder op de avond tekende Peter Wright voor spektakel. De 50-jarige Schot wist voor de eerste keer in zijn loopbaan een door tv-camera’s geregistreerde negendarter te gooien en was hierdoor zichtbaar geëmotioneerd.



Het was de 58ste door tv-negendarter uit de historie en de tweede uit dit Premier League-seizoen. In februari wist Michael Smith dit kunstje namelijk ook te flikken. Het leverde wereldkampioen Wright overigens geen overwinning op, want hij verloor met 6-8 van Daryl Gurney.



De stand in de Premier League wordt geleid door Glen Durrant, die deze speelronde de punten deelde met Gary Anderson: 7-7. Nathan Aspinall versloeg Michael Smith met 8-6. Zondag is de laatste van zes speeldagen in Milton Keynes.