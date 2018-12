Van Gerwen naar kwartfinale na spektakelstuk tegen Lewis

In de eerste set leek het nog een gemakkelijke avond te worden voor Mighty Mike. Want hoewel Lewis de wedstrijd opende met een 110-finish, bleef Jackpot daarna wat achter. Zo kon Van Gerwen betrekkelijk simpel de eerste set binnenhalen. In de tweede set zorgde Lewis, die een tandje bijzette, ervoor dat Van Gerwen bij de les moest blijven. De Nederlander maakte geen fout en won hem in een beslissende vijfde leg.



In de derde set leek het gedaan met Lewis. Leek, want toen was de Engelsman ineens los. Bij een achterstand van 2-0 vuurde hij er een 127-finish in en daarna profiteerde hij van vijf gemiste setpijlen van de Nederlander. De beslissende leg gooide hij subliem in tien darts uit.



Daarna gingen beide spelers door met het aan de dag leggen van een heerlijke partij darts. In de vierde set kwam Lewis met 2-1 voor, alvorens Van Gerwen met twee sterke legs op de proppen kwam om hem toch nog te pakken. Ditzelfde gebeurde in de vijfde leg van de vijfde set, wat Mighty Mike de wedstrijd bezorgde.



De gemiddeldes logen er niet om, met ruim 101 voor Lewis en bijna 109 voor Van Gerwen, die het nu mag opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Ryan Joyce en James Wade.