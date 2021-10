Van Gerwen na verlies tegen Noppert: ‘Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was’

Noppert gooide met een gemiddelde van ruim 96 punten. Van Gerwen bleef op 90.55 steken. Noppert won beide sets met 3-2 in legs. Hij komt in de achtste finales uit tegen zijn landgenoot Vincent van der Voort, die met 2-0 won van de Duitser Gabriel Clemens.

Van Gerwen raakte tijdens de partij naar eigen zeggen van slag door een opmerking van Noppert. ,,Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van”, liet hij bij RTL Z weten.