Van Gerwen maakt gehakt van Keegan

Hamilton pakt in Abu Dhabi laatste pole van seizoen, Verstappen zesde

15:18 Max Verstappen start de laatste Grand Prix van 2018 morgen vanaf positie zes. Op pole position in Abu Dhabi staat Lewis Hamilton, die in de kwalificatie 0,1 seconde sneller was dan teamgenoot Valtteri Bottas en 0,3 sec. sneller dan Sebastian Vettel.