Van Gerwen lijdt eerste puntenverlies, 'Barney’ hekkensluiter

Van Gerwen speelde als voorlaatste in Exeter en zijn tegenstander was The Machine , zoals de bijnaam van Wade luidt. De Nederlander kreeg in leg vier genoeg kansen om een leg van Wade af te pakken, maar de dubbel viel niet bij Mighty Mike . Wade ontsnapte, maar twee legs later, opnieuw in de leg van de Engelsman, miste Van Gerwen wéér pijlen op de dubbel. Zo kon Wade weer langszij komen: 3-3. Direct daarna sloeg Wade toe na een paar matige beurten van Van Gerwen: 4-3 én de break tegen de Nederlander. Wade bleef ijzersterk gooien en bracht Van Gerwen zijn eerste nederlaag én zelf eerste puntenverlies toe in de Premier League Darts 2019 door met 7-3 te winnen van de Nederlandse nummer één van de wereld. Van Gerwen kon na afloop bij RTL7 enkel zichzelf de schuld geven van de nederlaag in Exeter. ,,Ik ben veel beter dan dit, moet deze partij gewoon winnen“, kijkt MvG terug. ,,Dit mag niet gebeuren en kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. Ik was niet scherp en heb veel fouten gemaakt.” (Tekst gaat verder onder de tweet)

In de slotpartij van de avond kwam Raymond van Barneveld, voorlaatste op de ranglijst, in actie tegen hekkensluiter Michael Smith, die maandag nog een operatie aan zijn lies onderging. Twee mannen die in de eerdere drie partijen van deze Premier League niét wisten te winnen. Barney nam snel een 3-1 voorsprong, maar begon daarna minder te gooien en zag Smith terugkeren: 3-3. Bully Boy, zoals de bijnaam van Smith luidt, zette knap door en haalde de partij binnen met 7-4. Door de nederlaag van Barney is hij nu hekkensluiter in de Premier League Darts na vier speelrondes.



De Nederlanders kwamen dus pas aan het einde van de avond in actie in Exeter, maar dat betekende niet dat er daarvoor geen actie was op het podium. In de eerste partij was Gerwyn Price zelfs dichtbij een negendarter: de negende en laatste pijl, op de dubbel, ging mis voor Iceman tegen Luke Humphries. Er leek weinig aan de hand voor Price, maar na het missen van de kans op een negendarter kwam de jonge Humphries sterk terug en eindigde de hoogstaande partij in een gelijkspel: 6-6.



