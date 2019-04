Van Gerwen lacht Price uit na comeback: ‘Hij mag zich voor zijn kop slaan’

De vijftien vorige ontmoetingen tussen Van Gerwen en Price eindigden allemaal in een overwinning voor Mighty Mike. Koploper Van Gerwen begon het duel daarom als torenhoge favoriet, maar bleek in de praktijk de hele wedstrijd in de achtervolging te moeten. Price kreeg bij een stand van 6-7 zelfs twee matchdarts, maar Van Gerwen knokte zich knap terug tot 7-7.



En dat wilde de Vlijmenaar weten ook. Met een brede grijns op zijn gezicht schudde Van Gerwen zijn balende tegenstander de hand. Als een boer met kiespijn feliciteerde Price Mighty Mike met zijn behaalde punt. ,,Hij mag zich voor de kop slaan. Ik vond het wel mooi eigenlijk”, reageerde Van Gerwen na afloop voor de camera van RTL7. ,,Dat was wel even een mooi momentje.”



Ondanks zijn knappe comeback verloor Van Gerwen zijn koppositie aan Rob Cross, die met 8-4 won van Daryl Gurney. Het verschil tussen de twee wereldkampioenen bedraagt slechts een puntje.