Van Gerwen laat zich niet verrassen door Hopp

Michael van Gerwen sloot de avond overtuigend af in Alexandra Palace. ‘Mighty Mike’ had weinig moeite met Max Hopp. De 22-jarige Duitser verloor net als in de voorgaande vijf wedstrijden van de nummer 1 van de wereld. Van Gerwen onderstreepte die status nog meer eens. De vele Duitsers in de zaal waren al blij met een enkele set: 4-1.



Grote verrassingen bleven vanavond dus uit. In de tweede ronde ging de ene na de andere geplaatste speler eruit, bij het begin van ronde 3 was titelkandidaat Daryl Gurney vanmiddag direct het eerste ‘slachtoffer’. Jamie Lewis schakelde de nummer 5 van de plaatsingslijst uit.



De vele verrassingen tot nu toe in het toernooi lieten Van Gerwen koud. ,,Het gaat om mijn eigen spel en ik moet iedereen verslaan die ik hier tegenkom. Wie er nu al uit het toernooien liggen, maakt mij niet uit.” Ook een volgende tegenstander houdt Van Gerwen nog niet bezig. Het wordt in de vierde ronde of Adrian Lewis of Darius Labanauskas, de Litouwer die Raymond van Barneveld naar huis stuurde. ,,Adrian Lewis zal morgen scherp moeten zijn, maar hij won hier al twee keer en weet hoe het moet.”



Voor Van Gerwen was Jermaine Wattimena dicht bij een sensatie. De darter uit Westervoort toonde tegen Gary Anderson karakter na een 3-1 achterstand in sets. Hij kon zelfs 170 uitgooien, maar na triple 20 miste ‘The Machine Gun’ echter bullseye. De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland klaarde daarna wél de klus. Eerder had Anderson vijf pijlen voor de wedstrijd gemist.



Morgenmiddag neemt Vincent van der Voort het in de derde ronde op tegen de Engelsman Chris Dobey. Na de kerst komt met Benito van de Pas nog één Nederlander in actie. Hij treft donderdag Toni Alcinas, die eerder verrassend Peter Wright uitschakelde.