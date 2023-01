Van Gerwen laat geen spaan heel van treuzelende Van den Bergh

Nog één tegenstander verslaan en dan heeft Michael van Gerwen zijn missie volbracht. Hij kan dinsdagavond zijn vierde wereldtitel pakken en ‘eindelijk’ weer de eerste plaats op de wereldranglijst innemen. Na een indrukwekkende kwartfinale én halve finale (5-0 en 6-0) kan alleen Michael Smith nog roet in het eten gooien. Dimitri Van den Bergh had geen enkele kans in de burentwist.