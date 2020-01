Van Gerwen krijgt Taylor in zicht op eeuwige wereldranglijst

Van Gerwen, die vorige week in de WK-finale verrassend werd afgetroefd door Peter Wright, was in zijn loopbaan al goed voor 4.014.000 pond (4.726.000 euro) aan prijzengeld op major-toernooien. Dat is nog ‘maar’ iets minder dan een half miljoen verwijderd van zijn oude rivaal Taylor. The Power mocht in zijn carrière 4.434.000 pond (5.221.000 euro) bijschrijven.