Van Gerwen krijgt excuses en heeft vertrouwen terug: ‘Als je alles maar leuk vindt, kom je nergens’

Bijna twee jaar geleden stond Michael van Gerwen in Amsterdam met de trofee en een cheque van zo’n 80.000 euro in zijn handen. Na een uitstapje naar Oostenrijk vanwege corona keert de World Series of Darts Finals nu weer terug in AFAS Live. En mét publiek. Een belangrijke bijkomstigheid voor Van Gerwen, die zichtbaar moeite had met het spelen zonder schreeuwende fans op de achtergrond.