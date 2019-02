Van Gerwen klopt Smith wéér in herhaling WK-finale

Michael van Gerwen, die afgelopen weekend The Masters op zijn naam schreef, won de afgelopen drie edities van de Premier League Darts en begon aan zijn missie voor ‘vier op een rij’ met een wedstrijd tegen Michael Smith. Bully Boy was vorig jaar niet alleen Van Gerwens tegenstander in de finale van de Premier League Darts. Hij was eerder dit jaar ook de tegenstander van Van Gerwen in de finale van het WK. In beide gevallen won Van Gerwen van de 28-jarige Engelsman.



En dat was vanavond niet anders. Smith snoepte nog wel de eerste leg van Van Gerwen af, maar dat zette de Nederlander in de tweede leg meteen weer recht. Ook een break van Van Gerwen in de zesde leg, die een 4-2 stand opleverde, werd meteen weer hersteld door Smith. De stand ging zodoende tot 5-5 gelijk op. Van Gerwen hield daarna zijn eigen leg en stelde daarmee in elk geval een punt veilig.



In de laatste en beslissende leg sloeg de Nederlandse sloopkogel echter toch weer toe tegen Smith, die Van Gerwen nog nooit wist te verslaan op een groot televisietoernooi. De Nederlander pakte de leg van Smith af en won zodoende met 7-5.