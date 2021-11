Van Gerwen is Van Barneveld de baas in eerste clash sinds 2019

De clash tussen beide Nederlanders mag een heuse dartsklassieker genoemd worden. Beide mannen troffen elkaar voor het laatst in 2019. Daarna stopte Van Barneveld als darter, maar keerde hij ook weer terug. Dit was sinds zijn comeback de eerste partij tussen de beide oud-wereldkampioenen.



Van Barneveld begon sterk aan de wedstrijd: van zijn eerste zes pijlen belandden er vijf in de triple 20. Toch behield Van Gerwen de door hemzelf begonnen leg, waarna de Brabander zijn opponent direct brak. ‘Barney’ kwam echter knap terug tot 2-2.



Pas toen het 3-3 stond ging het beter lopen bij Van Gerwen, die ook zichtbaar fanatieker begon te juichen. Van Barneveld bleef stoïcijns, maar kon de hoge scores van zijn landgenoot niet meer bijbenen. Via dubbel 20 maakte Van Gerwen het af. In de derde ronde neemt hij het later op de dag op tegen de Schot Gary Anderson.



De gemiddeldes ontliepen elkaar uiteindelijk niet veel. Van Gerwen gooide 95,62 per die pijlen. Van Barneveld, gisteren nog goed voor een geweldig moyenne van 103,99, kwam vandaag niet verder dan een nog altijd acceptabele 93,40.

Akkefietje Wright en Lewis Peter Wright en Adrian Lewis kregen het in de tweede ronde even met elkaar aan de stok. Vlak nadat Wright zijn winnende pijl in het bord had gegooid (6-5 zege) raakten de twee in een verhitte discussie verzeild. Vervolgens verlieten beide oud-wereldkampioenen mokkend het podium. Wright wilde achteraf voor de camera niet vertellen waar de discussie over ging.

Vincent van der Voort plaatste zich eerder op de dag voor de derde ronde van de Players Championship Finals. De 45-jarige Nederlander versloeg de Engelsman Andy Boulton na een spannende partij met 6-5.

Van der Voort begon met twee gewonnen legs voortvarend aan de tweede ronde, maar Boulton brak Van der Voort terug en trok de stand gelijk. Omdat beide darters daarna hun eigen legs behielden, ging het tot de 5-4 voorsprong van Boulton gelijk op. The Dutch Destroyer, in de vorige ronde te sterk voor landgenoot Jelle Klaasen, richtte zich echter knap op en verzekerde zich van een plek in de derde ronde.

De Nederlander kon 129 al uitgooien, maar dat liet hij na. Omdat Boulton niet in de buurt was, kon hij aanleggen voor tops. De Noord-Hollander faalde niet en won voor de tweede keer op rij in Engeland. Van der Voort is de eerste Nederlander die zich plaatst voor de derde ronde in Minehead.

Danny Noppert treedt om 17.30 uur aan in de tweede ronde tegen Dimitri van den Bergh.

