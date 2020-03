Van Gerwen is Price opnieuw de baas en blijft ongeslagen in Liverpool

Van Gerwen wist in 2020 tot afgelopen zondag nog geen toernooi te winnen. In Minehead liet de Nederlander echter zien dat het met de vorm wel goed zit. Met hoge gemiddeldes en eveneens hoge finishpercentages gaf hij de rest - met uitzondering van Jason Lowe, die wedstrijdpijlen kreeg - geen kans. Met vertrouwen reisde hij af naar Liverpool: in zeven Premier League-ontmoetingen wist hij er vijf te winnen en speelde hij twee keer gelijk.



Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op. Bij een 3-3 stand kreeg Van Gerwen de kans om Price voor de eerste keer te breken, maar juist op dat moment gooide Price een belangrijke 157-finish uit. Even later kreeg Van Gerwen opnieuw de kans om op voorsprong te komen, maar strafte hij een mindere beurt van Price opnieuw niet af.



Pas in de allerlaatste beurt van Price sloeg Van Gerwen toe, om vervolgens zelf aan de laatste leg te beginnen. Daarin maakte Van Gerwen geen fout en rekende hij opnieuw met de Welshman af.