Van Gerwen in kwartfinale WK tegen Barney-plaaggeest Labanauskas

analyse Eindejaars­rap­port | NAC is een grijze muis geworden

6:30 Verontrustender dan de zesde plaats in de eerste divisie is het beroerde voetbal van NAC, dat bijna wekelijks in een andere samenstelling speelt. De eerste seizoenshelft is buiten het winnen van de periodetitel op een teleurstelling uitgelopen.