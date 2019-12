Van Gerwen: Ik ga Aspinall gewoon slopen

Van Gerwen had er wel een verklaring voor dat hij niet het beste van zichzelf liet zien in zijn kwartfinale tegen Darius Labanauskas. ,,Ik verveelde me. Darius toont zelfs als hij prachtige pijlen gooit nauwelijks of geen emotie. Dat vind ik niet prettig. Dan gooi ik liever tegen bijvoorbeeld Gerwyn Price, die af en toe lekker los gaat. Luister, Darius kan goed darten hè. Maar er zijn veel jongens tegen wie ik liever dart dan tegen hem. Darius is gewoon een saaie man.” Voor zijn partij in de vorige ronde, tegen Stephen Bunting, gaf Van Gerwen zichzelf een hoog cijfer, een 8,5. En voor zijn kwartfinale? ,,Een zeventje, of, nou, misschien toch wel een zeven en een half.”