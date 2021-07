Van Gerwen grijpt wéér nipt naast eerste toernooizege: Wright te sterk in finale

Players ChampionshipMichael van Gerwen heeft op de laatste dag van de Super Series in Coventry de finale verloren van Peter Wright. De Nederlander ging in de eindstrijd van Players Championship 20 met 8-2 onderuit. Wright verdiende met zijn overwinning 10.000 Britse ponden.

Van Gerwen wacht in 2021 nog altijd op zijn eerste toernooizege en ook vandaag kwam het er niet van voor Mighty Mike. Ondanks een gemiddelde van 106,27 was het Wright die de finale won. Snakebite gooide gemiddeld 108,84 en liet Van Gerwen niet meer dan twee legs winnen.



Van Gerwen begon vandaag in de eerste ronde met een overwinning op Adam Gawlas. Daar hoefde hij niet zijn beste spel voor laten te zien, al was de uitslag van 6-5 wel close. Het gemiddelde van Van Gerwen kwam uit op slechts 90,95. Tijdens zijn tweede optreden schakelde de 31-jarige Vlijmenaar een tandje bij. Met een gemiddelde van liefst 113,05 legde hij John Henderson met 6-1 over de knie.

In de derde ronde behaalde Van Gerwen vervolgens tegen Chris Dobey eveneens een prima niveau (101,01 gemiddeld), maar leek hij bij een achterstand van 3-5 toch te worden geëlimineerd. Hij knokte zich echter terug in de partij en zegevierde met 6-5 in legs.

Bij de laatste zestien rekende Van Gerwen daarna af met Dave Chisnall, van wie hij bij het laatste WK in de kwartfinales verloor. Het werd 6-3 in legs, met een gemiddelde van 93,53. In de halve finale moest José de Sousa eraan geloven (7-2), maar in de finale tegen Wright ging het dus alsnog mis voor Van Gerwen. Vorige maand was hij ook al een keer dicht bij de dagzege in de Super Series, maar verloor toen in de eindstrijd van De Sousa.

Raymond van Barneveld

‘Barney’ uitgeschakeld

Van Barneveld beleefde in Coventry aanvankelijk een prima dag. Zo begon hij met zeges op Jason Heaver (6-4, gemiddelde 92,82) en Rob Cross (6-2, gemiddelde 102,70). Maar in de derde ronde bleek de 54-jarige Hagenaar niet opgewassen tegen Dimitri van den Bergh. Hij verloor ondanks een gemiddelde score van 99,50 met 1-6 in legs van de Belg.

Van Gerwen krijgt vanaf zaterdag 17 juli een nieuwe kans om een eindzege te bemachtigen. Dan wordt een week lang in Blackpool gestreden om de hoofdprijs bij de World Matchplay. De finale staat gepland voor zondag 25 juli. Van Barneveld is niet geplaatst voor het betreffende majortoernooi.

