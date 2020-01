Van Gerwen geeft zichzelf toch nog een 7,5 na verloren WK-finale

,,Een 7,5 toch wel. Ik heb best een goede partij gegooid. Alleen niet goed genoeg. Op de belangrijke momenten miste ik de dubbels. Dat mag niet gebeuren. Eén of twee pijlen missen kan gebeuren, maar zoveel als ik er miste dat mag niet. En Peter strafte dat goed af.”

Van Gerwen vindt dat hij een behoorlijk jaar heeft gehad qua prestaties. ,,Maar dat wil je aftoppen met een wereldtitel en dat is niet gebeurd. Dat is teleurstellend.”

Niet in topvorm

De nummer één van de wereld was in de WK-finale in Londen tegen Peter Wright niet in topvorm. De dertigjarige Brabander ging tegen de negentien jaar oudere Schot in de finale met 7-3 onderuit. De titelverdediger op het WK gooide met een prima gemiddelde (102,88 punten), maar faalde opvallend vaak bij het uitgooien op de dubbels. Dat leidde op het podium tot veel irritatie bij de onttroonde dartskoning.