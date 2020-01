Van Gerwen gaat op nieuwjaarsdag voor vierde wereldtitel

‘Mighty Mike’ veroverde de wereldtitel in 2014, 2017 en een jaar geleden. Hij stond in 2013 eveneens in de WK-finale, maar verloor toen van Phil Taylor die zijn succesvolle loopbaan inmiddels heeft beëindigd.

De 30-jarige Van Gerwen kwam in de aanloop naar de finale nauwelijks in de problemen. Toch is hij ontevreden over zijn spel. ,,Ze hebben de echte Van Gerwen nog niet gezien”, beseft hij. ,,Want dan hebben ze pas echt een probleem.”