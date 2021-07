Van Gerwen en Van Barneveld stranden in kwartfinale: Barney imponeert met hoog gemiddelde

Van Barneveld maakte in de eerste ronde grote indruk tegen Justin Pipe. De 54-jarige Hagenaar gooide een gemiddelde van liefst 115,73 en zette zijn opponent met 6-1 in legs aan de kant. Van Gerwen zegevierde bij zijn eerste partij met 6-3 tegen David Evans. In diezelfde fase van het toernooi won Vincent van der Voort met 6-3 in legs het Nederlandse onderonsje van Jeffrey de Zwaan.



Van Gerwen versloeg vervolgens Martijn Kleermaker (6-3) en Danny Noppert (6-5) alvorens hij zijn waterloo vond tegen Price. Van Barneveld maakte korte metten met de Zuid-Afrikaan Devon Petersen (6-4), Jamie Hughes (6-2) en Chris Dobey (6-3) voordat hij zijn meerdere moest erkennen in Bunting. Van der Voort ging onderuit in de achtste finale tegen Dimitri van den Bergh (6-1) en ook Maik Kuivenhoven strandde in de achtste finale tegen José de Sousa (6-2). Van den Bergh en De Sousa staan ook tegenover elkaar in de halve finale.