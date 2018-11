Van Gerwen en Noppert soeverein naar halve finales in Minehead

Verstappen sluit 2018 af met vijfde podiumplek op rij

17:35 Met een derde plaats in Abu Dhabi rukte Max Verstappen in de slotrace van 2018 nog op naar de vierde plaats in het wereldkampioenschap, ten koste van Valtteri Bottas. Winst op Yas Marina Circuit was voor de wederom ongenaakbare wereldkampioen Lewis Hamilton.