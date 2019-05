Van Gerwen en ‘Barney’ al vroeg uitgeschakeld in Barnsley

Van Gerwen won eerder op de dag nog van Mark Webster en Jamie Lewis, maar kwam in zijn partij tegen Thornton er niet aan te pas. De Schot gooide een negendarter en was met 6-4 te sterk voor de Nederlander, die zaterdag strandde in de halve finale. Van Barneveld werd in de eerste ronde al uitgeschakeld door Dave Chisnall.



Donderdag won Van Gerwen nog ten koste van Mensur Suljovic de laatste speelronde van de Premier League. Als eerste geplaatste speler neemt hij het volgende week in Londen op tegen Daryl Gurney, Rob Cross en James Wade.