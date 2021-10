Van Gerwen dendert door bij EK na knappe zege op wereldkampioen Price

Noppert uitgeschakeldMichael van Gerwen heeft ten koste van wereldkampioen Gerwyn Price de halve finales van het EK darts gehaald. Na een hoogstaande partij met hoge gemiddeldes bleek ‘Mighty Mike’ de sterkste in Salzburg: 10-8. Van Gerwen won het EK al vier keer: in 2014, 2015, 2016 en 2017.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Price stookte Van Gerwen het vuurtje al even op met teksten als ‘ze zijn allemaal bang voor me’. Price, nummer één van de wereld en wereldkampioen, leek niet onder de indruk en startte voortvarend tegen de Nederlander. De Welshman ging met een 4-1 voorsprong de eerste pauze in.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen herstelde zich en knokte zich terug tot 5-5. Vanaf dat moment ging het gelijk op en lieten ‘Mighty Mike’ en ‘The Iceman’ zien tot de absolute top van het darts te horen. Scorend waren ze fenomenaal, al leek in de slotfase de spanning er bij beide mannen in te sluipen.



Van Gerwen miste in de zestiende leg drie pijlen op de dubbel om met 9-7 voor te komen. Price kwam terug tot 8-8, maar met een ijzersterke leg kwam de huidige nummer drie van de wereld toch op matchpoint. Met een 72-finish besliste Van Gerwen de kraker tegen Price in zijn voordeel: 10-8.

Van Gerwen kwam tot een gemiddelde met drie pijlen van bijna 108 punten en Price zat daar niet ver onder. De kwartfinale tussen beide (voormalig) wereldkampioenen was er één om van te smullen, met Van Gerwen én het publiek als grote winnaar.

Uitslagen kwartfinales



Danny Noppert - Nathan Aspinall 9-10

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 8-10

Rob Cross - José de Sousa 10-5

Mensur Suljovic - Joe Cullen



Programma halve finales (zondagavond vanaf 20.00 uur)

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Rob Cross - Mensur Suljovic/Joe Cullen

Noppert onderuit

Danny Noppert is in de kwartfinales uitgeschakeld. De 30-jarige Fries delfde na een ware thriller tegen de Engelsman Nathan Aspinall het onderspit: 9-10. Aspinall speelt in de halve finales tegen Van Gerwen.

Noppert bereikte vorige week al de halve finales van de World Grand Prix en zette die vorm door bij het EK in Salzburg. Zo versloeg hij op weg naar de kwartfinales Krzysztof Ratajski en Ryan Searle.



Noppert, 22ste op de wereldranglijst, kwam tegen Aspinall twee keer in de partij op voorsprong, maar zag zijn tegenstander terugkomen. Zelf maakte hij ook achterstanden goed, waardoor het bij 9-9 op de laatste leg aankwam. Daarin nam Aspinall een grote voorsprong door een score van 180 te gooien. Noppert deed dat ook nog, maar Aspinall trok de partij toch naar zich toe door 52 uit te gooien.

Noppert was vooral ijzersterk op de dubbels (ruim 69 procent), maar scorend liep het in de eindfase van de partij minder bij ‘The Freeze’. Aspinall, nummer 11 van de wereldranglijst, profiteerde en boekte dus een ticket voor de halve finales. Noppert kwam tot een gemiddelde met drie pijlen van 99,97 punten, Aspinall tot ruim 103 punten.

